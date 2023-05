Aún no inicia trabajo del CC: Diputados presentan proyecto para impedir nuevo proceso constitucional en 8 años

Incluso antes de que comience el trabajo del Consejo Constitucional, un grupo de diputados presentó un proyecto para que, en caso de que la nueva propuesta sea rechazada, no se pueda volver a iniciar un proceso constituyente en un plazo de ocho años.

La iniciativa fue planteada por el ex integrante del PDG y ahora independiente, Víctor Pino; Enrique Lee (PRI) y Yovana Ahumada (independiente); pensando en el futuro del trabajo constitucional y en el que el Partido Republicano es mayoría al tener más consejeros electos.

“Proponemos que durante un período de ocho años no se discuta más una nueva Constitución y en el caso de requeriste, que se haga solamente a través de un plebiscito de entrada después de ocho años. Con eso, generamos que durante este tiempo nuestro país se pueda volver a estabilizar en lo social, político y por sobre todo en lo económico, que hoy día es donde estamos tan afectados”, explicó Pino a CHV Noticias.

Por su parte, el diputado PS, Marcos Ilabaca, señaló que “la ciudadanía nos entregó una segunda oportunidad y no la podemos desperdiciar. En ese sentido, en lo personal, comparto la posición de este proyecto de ley en orden a que su hoy día, este nuevo proceso constitucional no sale adelante, creo que no podemos seguir exponiendo a Chile a periodos de incertidumbre”.

En tanto, el RN Miguel Mellado aseguró que “no me parece mala idea del PDG, o ex PDG o como se llamen ahora, creo que está bien que postulen esto, pero ya está claro cuál es el camino a seguir en el evento que se rechace esta propuesta de Constitución”.