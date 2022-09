Paridad, pueblos originarios y DD.HH.: El potente discurso de las mujeres por el Apruebo en cierre de campaña

Una masiva convocatoria quedó de manifiesto en el cierre de campaña del Apruebo en Santa Rosa con la Alameda, pleno centro de la Región Metropolitana.

Los organizadores del evento cifraron en cerca de 500 mil los asistentes, esto, en el último día de campaña que tuvieron los comandos de cada una de las opciones que se someterán a votación este domingo 4 de septiembre.

Las palabras finales estuvieron a cargo de un grupo de mujeres, desde políticas, ex convencionales hasta activistas que se subieron al escenario y emitieron un potente discurso que abarcó los derechos de las mujeres, pueblos originarios, medio ambiente y Derechos Humanos (DD.HH.), entre otros.

La diputada Karol Cariola (PC) comenzó el discurso al señalar que “a la paridad no renunciaremos jamás” y que “nuestro voto es decisivo, por eso que las mujeres aprobamos otra vez para cambiar Chile”.

Luego continuó con la palabra la ex convencional del pueblo Mapuche, Elisa Loncon, quien indicó que es “lindo saber que la patria ya no excluirá a las mujeres ni a los pueblos originarios”. “La plurinacionalidad no es para invadir a nadie, no es para someter a nadie, viene a recuperar la democracia”.

Por su parte, la abogada y ex convencional Manuela Royo, expresó que “es la primera Constitución que se hace cargo de la crisis climática” y aseguró que “el agua robada será recuperada”.

También estuvo presente Isabel Allende Bussi, quien recordó a su fallecido padre y ex presidente de Chile, Salvador Allende, al mencionar que “las mujeres aprobamos con la memoria adelante” y que abrirán “las grandes alamedas”.

El discurso lo cerró la senadora Fabiola Campillai al decir fuertemente que “nunca mas va a haber violaciones a los Derechos Humanos (DD.HH.), nunca más los agentes del estado se van a atrever a tocarnos”.

La ex candidata presidencial Yasna Provoste (DC) y la ex convencional Beatriz Sánchez también tomaron la palabra.