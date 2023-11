¿Efecto franja? Cadem reporta caída del “en contra” y alza del “a favor”

Este domingo, la encuesta Plaza Pública de Cadem registró un aumento por la opción “a favor” de la propuesta constitucional, permitiéndole llagar a un 38% de las preferencias, mientras que, el “en contra” cayó tres puntos, ubicándose con un 46%.

De esta forma, las cifras de la entidad arrojaron la brecha más baja observada desde mayo, de cara a los 19 días restantes para el desarrollo del plebiscito constitucional que se desarrollará el próximo 17 de diciembre.

A pesar de esta variación en las cifras, un 16% de los encuestados aún se encontraría indeciso. Sin embargo, entre ellos el 24% indica que probablemente votará a favor, a diferencia del 17% que cree votar en contra.

Asimismo, el sondeo arrojó que el 15% probablemente no iría a votar y un 44% aún no sabe o no responde.

Consecuencias de la franja electoral

A poco más de una semana de que comenzaran las campañas televisivas, Cadem registró que un 51% de los encuestados dijo haber visto la franja electoral, una variación de 14 puntos menos en comparación a la franja del plebiscito anterior.

Por su parte, la franja del “a favor” ha sido evaluada con una nota 4,3 mientras que la del “en contra” obtiene un 3,8.

Bajo este contexto, los encuestados indicaron que la franja del “a favor” ha logrado comunicar mejor sus ideas (43%), en comparación a la opción “en contra” (30%).

Además, detallaron que el “a favor” se establece como la opción más creíble con un 41%, mientras que el “en contra” sólo obtuvo un 26%. Asimismo, se registró que la opción en apoyo a una nueva constitución sería la más transversal (41% vs 23%) en esta franja.

Síguenos en