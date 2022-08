“No se escuchó a los ciudadanos” vs “Se acaban las AFP”: El intenso debate entre Fontaine y Mirosevic por pensiones

En el tercer capítulo de El Debate de Chile, las pensiones fue el primer tema tratado. En este punto, el ex convencional que va por el Rechazo, Bernardo Fontaine, aseguró que “las constituciones no suben las pensiones”, apuntando que las propuestas de Carta Magna “no producen dinero”, señalando que no se escuchó a los ciudadanos y que no podrán elegir su administrador de fondos de pensiones. Ante esto, la respuesta del diputado del PL, que es parte del comando del Apruebo, Vlado Mirosevic, apuntó a que “con el artículo 45° el negocio de las AFP no va a poder seguir operando (…) Se acaban las AFP con esta nueva Constitución”.