Ciudadana por el Apruebo a Bernardo Fontaine sobre pensiones y AFP: “Jamás he sido dueña de mis fondos”

En el tercer capítulo de El Debate de Chile, el primer tema a tratar fue el de las pensiones y el futuro de las AFP. Luego de escuchar los argumentos de los representantes del cada opción, la ciudadana por el Apruebo, Mónica Aedo, le habló directamente al ex convencional Bernardo Fontaine -que va por el Rechazo- y le dijo que “yo jamás he sido dueña de mis fondos y jamás he tenido la posibilidad de elegir”. Por su parte, la ciudadana por el Rechazo, Isabel Alfaro, indicó que si bien está de acuerdo con los argumentos entregados, admitió sentirse “traicionada y completamente desilusionada” por la propuesta de nueva Constitución, porque, según ella, no se garantiza que los ahorros sean de los trabajadores. Mira el video completo aquí.