Ciudadana por el Apruebo sobre propuesta de Seguridad: “Queremos vivir libres de violencia”

El primer tema que se planteó en el cuarto capítulo de El Debate de Chile fue la Seguridad en el nuevo texto constitucional. Luego de escuchar ambas posturas de los panelistas, las personas invitadas tomaron la palabra y expresaron su opinión. La ciudadana por el Apruebo, Daniela Ocaranza, indicó que en las comunas de menos recursos, como Pudahuel, se vive con una inseguridad constante y que falta personal policial para controlar los conflictos. “No llegan cuando hay situaciones graves (…) somos vecinos de los narcotraficantes, pero no es nuestro deber denunciarlos”, expresó y agregó que “queremos vivir en espacios libres de violencia”. Por su parte, el ciudadano del Rechazo, Alex Madrid, confesó no sentirse conforme con ninguno de los argumentos que presentaron los representantes de cada opción. “Exigimos seguridad, que no lo dice la Constitución nueva”.