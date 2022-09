“A mí no me levanta la manito”: El áspero encontrón entre Katherine Martorell y Carolina Tohá

Katherine Martorell, ex subsecretaria de Prevención del Delito, y Carolina Tohá, ex alcaldesa de Santiago, vivieron un tenso round durante la noche del jueves.

La representante del Rechazo y la defensora del Apruebo se encontraron en Sin Filtros, el programa conducido por Gonzalo Feito, para debatir sobre el proyecto de nueva Constitución.

Sin embargo, el espacio nuevamente se viralizó en redes sociales por una polémica.

Si bien los ánimos ya estaban caldeados, todo estalló cuando la otrora vocera de gobierno en la primera administración de Michelle Bachelet expresó que “los presidentes de partidos (oficialistas) firmaron un texto con todas las reformas” que harían al nuevo texto constitucional en caso de que sea ratificado en le referéndum.

Carolina Tohá: “Firmaron un texto de las reformas que van a hacer de su puño y letra. La derecha no ha firmado ningún…”, alcanzó a manifestar, hasta que la interrumpió la otrora autoridad del segundo mandato de Sebastián Piñera.

Katherine Martorell: “¡Sí! ¡Sí firmó!”.

Carolina Tohá: “Se calla y escucha”.

Katherine Martorell: “No, así no. Conmigo no. ‘Se calla y escucha, no’. Si quiere conversar, me lo dice y conversamos tranquilamente, pero aquí no me levanta ni la manito ni me dice ‘se calla y escucha’. A mí no”.

En ese momento, Feito tomó la palabra para detener la situación.