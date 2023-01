Ex ministro Enrique Paris reveló que podría postularse al Consejo Constitucional: “Lo estoy pensando”

El ex ministro de Salud Enrique Paris se refirió a la posibilidad de postularse al Consejo Constitucional, entidad encargada de escribir una nueva Carta Magna para el país.

En conversación con La Segunda, la otrora autoridad fue consultado sobre si está enfocado en realizar una carrera política de ahora en adelante.

Ante esto, el ex presidente del Colegio Médico afirmó que “con el plebiscito (del Apruebo y el Rechazo) me invitaron a muchos debates y eso me llevó a pensar en otros caminos”.

“Me han ofrecido ser candidato a constituyente, hay dos partidos que me han tentado y lo estoy pensando”, comentó el médico de profesión, no aclarando cuáles fueron los conglomerados que lo llamaron.

Paris recalcó que no ha tomado una decisión sobre esto, pero entregó un llamativo detalle. “Mi abuelo paterno fue concejal. Si yo tuviera que partir con algo, sería algo así, de lo más abajo posible”, dijo.

“Algo no funciona bien”

Respecto al desempeñó del gobierno y sus errores, el ex ministro señaló que “los de ahora han sido mayores. A nosotros el presidente (Sebastián) Piñera nos tenía cortitos, lo que no quiere decir que fuéramos como niños, pero estaba informado de todas las materias al 100%.

“Boric, en cambio, dijo que no iba a andar ‘respirándole en la nuca’ a los ministros. Bueno, parece que hay que estar encima algunas veces (…) Claramente algo no funciona bien”