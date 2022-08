Enrique Paris por silencio de Sebastián Piñera ante plebiscito: “De ninguna manera lo tienen escondido”

El ex ministro de Salud Enrique Paris se refirió al silencio que ha mantenido el ex presidente de la República Sebastián Piñera, quien no ha expresado su postura de cara al plebiscito constitucional.

El otrora jefe de Estado es el único de todos los ex mandatarios que no se ha manifestado sobre el trabajo de la Convención Constitucional, a diferencia de lo que ha ocurrido con Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.

En entrevista con ADN Radio, Paris afirmó que “de ninguna manera lo tienen escondido, creo que cada persona puede opinar cuando quiera y de la forma que quiera. Si él por el momento no quiere opinar, hay que respetar su posición”.

“Es tan respetable opinar como no opinar. Si algunos, como el diputado (Vlado) Mirosevic, que es uno de los que más ha molestado al ex presidente, insiste en que opine y que lo tienen ocultado. Yo creo que en política hay estrategias también y si él no quiere opinar está en su derecho”, agregó.

El actual académico admitió que se ha juntado con Piñera para tratar diversos temas, aunque descartó haber conversado sobre los comicios del próximo 4 de septiembre. “No he hablado con él ese tema”, dijo.

“Nos hemos reunido, quiero transparentarlo acá, en Apoquindo por temas de salud porque sigue interesado en las vacunas y en el COVID-19″, añadió.

Paris apuntó a que al ex presidente de la República en dos periodos “lo van a golpear igual, porque hable o porque no hable, así como los otros ex presidentes han dado su opinión a favor”.

“La presidenta (Michelle) Bachelet supe que al final grabó un video para apoyar la campaña del Apruebo, entonces no es criticable que uno no quiera hablar”, sentenció.