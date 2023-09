Evelyn Matthei lanzó duro cuestionamiento al Consejo Constitucional por sus decisiones

Tras la aprobación de una serie de enmiendas en el Pleno que causaron polémica en la esfera política, la alcaldesa de la comuna de Providencia, Evelyn Matthei, criticó duramente el accionar del Partido Republicano dentro del proceso constituyente, a lo que la Presidenta del órgano, Beatriz Hevia, salió a responder sus dichos.

En conversaciones con El Mercurio, la autoridad comunal señaló que “cuando el 80% de los chilenos dijo que quería una nueva Constitución, mi interpretación es que no es que querían un nuevo texto legal por querer un texto legal; en realidad, querían que sus problemas cotidianos se resolvieran”.

En la misma línea, criticó que el rumbo que está tomando la elaboración de la propuesta constitucional. “Lo que estoy viendo es que lo ya redactado se parece más a un programa de Gobierno que a una Constitución. No tenemos todavía un texto final, pero tengo la impresión de que hay que hacer un esfuerzo muchísimo mayor para lograr una Constitución que sea aceptable por todos los sectores”, señaló la figura de la UDI.

“No existe ese ánimo en el Consejo de tratar de hacer un esfuerzo para tener una Constitución que sea aceptable para todos los sectores”, complementó Matthei, quien además afirmó que “si las cosas siguen así, naturalmente no voy a poner mi capital político para la aprobación de esta nueva Constitución que se discute, que en realidad no es una Constitución”.

Beatriz Hevia responde a críticas de Matthei

Luego de los dichos de Evelyn Matthei, la presidenta del Consejo Constitucional y miembro del Partido Republicano, Beatriz Hevia, reaccionó en conversación con radio ADN.

“Lo que ingenuamente siempre espero de los políticos es que sean servidores públicos, y que estén al servicio del país y de los chilenos, y ese es el deber que tenemos todos nosotros”, señaló la presidenta del órgano constitucional.

Asimismo, la republicana argumentó que desde su sector político no apoyaron la creación de una nueva Carta Magna desde un principio, un proceso el cual “que no buscamos y que no quisimos, y que, pese a esto, hemos sido tremendamente responsables al hacernos cargo, incluso con los costos que esto puede tener. Llamo a todos los políticos de Chile a hacer las cosas mirando al país”, aseguró Hevia.

