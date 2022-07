Ex ministras y ministros de la ex Nueva Mayoría firman carta por el Apruebo: Estos son los 49 nombres que aparecen

De cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, instancia en que la ciudadanía deberá votar a favor o en contra de la nueva Constitución redactada por la Convención Constitucional, han sido múltiples las voces políticas que se han plegado por una de las dos opciones.

Mientras hay algunos que han preferido no manifestar sus preferencias, como el caso del ex presidente Ricardo Lagos, hay otras figuras que han decidido dar a conocer públicamente sus decisiones.

Tal es la situación de ex ministros y ministras los gobiernos de la denominada ex Concertación o ex Nueva Mayoría, que agrupa a partidos históricos como la DC, PS y el PPD.

En una misiva dada a conocer durante este jueves, 49 ex secretarias y secretarios de Estado expresaron abiertamente su preferencia por el Apruebo, sin entregar mayores argumentos asociados.

La carta está firmada por Yasna Provoste, Francisco Huenchumilla, Álvaro Elizalde, Carolina Tohá, Helia Molina, Jorge Insunza, Alejandra Delpiano, Francisco Vidal, Heraldo Muñoz, entre muchos otros.

Previo a esto, la ex candidata presidencial y ex senadora, Yasna Provoste, había evidenciado su respaldo al Apruebo en redes sociales.

Tengo el convencimiento de que mañana saldremos de la Junta Nacional con un partido que resuelve apoyar lo nuevo, superar el pasado y seguir perfeccionando nuestra democracia. Yo llegaré con la convicción profunda de que el Apruebo le hará bien a Chile y a su gente. pic.twitter.com/2yIgPjsJHj — Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) July 5, 2022

Misma situación con el ex canciller Heraldo Muñoz, quien en Twitter explicó que votará Apruebo “no porque el texto constitucional sea perfecto; lejos de eso. Pero es plataforma para mejorar y enmendar errores y vacíos“.

Votaré Apruebo. No porque texto constitucional sea perfecto; lejos de eso. Pero es plataforma para Mejorar y enmendar errores y vacíos. Aprecio, por ej, Estado Social y Democrático de Derecho; protección del Océano, q 1a vez aparece en Constitución. #AprueboPlebiscitoDeSalida . — Heraldo Muñoz (@HeraldoMunoz) July 5, 2022

Revisa la carta completa a continuación: