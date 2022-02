Lo que se discute en la Convención Constitucional es un tema difícil de entender y muchas veces de conversar, pero ahora quisimos resolver muchas de sus dudas. Rodrigo Mayorga, director de Momento Constituyente y profesor de Historia, nos acompañó para resolver sus preguntas en las calles de la capital. Una de ellas fue: ¿Qué pasa con las iniciativas que no son aprobadas en el pleno? Según explicó, cuando se presenta una iniciativa, ésta pasa a una de las comisiones donde primero se discute en general y luego en particular. Si en esas discusiones obtiene más del 50% de los votos, pasa al pleno donde se vuelve a discutir en general y particular, debiendo obtener más de dos tercios del quórum (103 votos). Si no lo consigue, vuelve a la Comisión respectiva para su reformulación y nuevamente es llevada al pleno. Solo entra al borrado de la nueva Constitución si supera dicho quórum.