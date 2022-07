Fernando González por plebiscito y pdte. Boric: “Dar opinión significa un costo y no tengo ganas de asumirlo”

Con el plebiscito de salida a un mes y medio de su realización, el 4 de septiembre, la conversación por la propuesta de nueva Constitución se va tomando la agenda cada vez con más fuerza, tanto en la esfera política como en otras áreas.

Es en ese contexto que Fernando González fue consultado por su posición sobre el proceso constituyente y aseguró que votará en el referéndum.

“Como deportista transversal, nunca he querido opinar ni lo haré. Pero claramente iré a votar porque es un deber. Pongas lo que pongas, hay que ir”, declaró a Claytenis.com.

Junto a lo anterior, el tenista medallista olímpico explicó que “no es por imagen ni nada, pero no tengo el ánimo de que me soben la espalda unos, ni que me critiquen otros. En otros países se respeta mucho más la opinión de cada persona“.

También fue consultado por si se identificaba con el presidente Gabriel Boric, a lo que reflexionó que “en estos tiempos son todos carne de cañón. En política, en Chile, dar opinión significa un costo y no tengo ganas de asumirlo”.

Además, González -quien se retiró hace 10 años del tenis- comentó que se va a vivir a Miami, EE.UU., porque “quiero disfrutar un poco más a los niños antes de que crezcan”.

“Pasé toda mi vida viviendo alrededor del mundo y ahora llevo 10 años en Chile, toca un pequeño cambio que vendrá bien, aparte por el clima“, agregó.