“No podemos estar contentos”: Franco Parisi por primeros resultados del PDG en elecciones para Consejo Constitucional

Esta tarde, el líder y excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se refirió a los primeros resultados de las elecciones del Consejo Constitucional. Hasta el momento, la organización política no ha recibido los votos que esperaban. “No podemos estar contentos con los resultados. Claramente, el asunto de Arica nos pegó mucho más fuerte de lo que nosotros esperábamos”, comentó. En la misma línea, explicó que no apoyarán a Karla Añes, en caso de salir electa. Asimismo, explicó que sus seguidores en el norte decidieron trasladar sus votos al Partido Republicano.