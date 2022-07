Fuad Chahín hará campaña por el Rechazo, pese a definición de la DC: “Tengo libertad de conciencia”

El ex convencional reiteró que no respalda la propuesta constitucional y que en el plebiscito no se alineará con lo definido por su partido. "Mi conciencia me dice que no puedo votar escondido en la cámara secreta", sostuvo.