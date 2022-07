Chahín acusó “irregularidades” en votación de la Junta Nacional de la DC por plebiscito de salida

Durante la noche de este miércoles 6 de julio, la Junta Nacional de la Democracia Cristiana (DC) definió la postura del partido de cara al plebiscito de salida para la nueva Constitución, concluyendo su apoyo a la opción Apruebo por 216 votos. Sin embargo, luego de la votación, el ex constituyente Fuad Chahín manifestó su descontento con el resultado, acusando “irregularidades” en los comicios internos. Según el ex timonel de la falange, en el proceso hubo “personas que tenían sus mandatos vencidos hace más de cuatro años, y otros que tenían su mandato completamente vigente no pudieron votar”. “Yo seguiré trabajando y difundiendo mi opinión de este proceso, defendiendo mis convicciones que este caso pasan por votar Rechazo”, agregó Chahín.