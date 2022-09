Hombre no pudo votar en Valparaíso porque fue dado por muerto

Un hombre no pudo votar durante el Plebiscito de Salida de este domingo debido a que fue dado por muerto. Se trata de un elector del Colegio Pedro Montt de Valparaíso, quien pese a tener su cédula de identidad vigente, aparecía en los registros del Servel como una persona fallecida. La delegada del local de votación indicó a CHV Noticias que se logró acreditar que aparecía en los registros como fallecido. “No pudo votar porque al no aparecer en ningún registro, no se le pudo asignar ninguna mesa para que él pudiera emitir el sufragio de forma válida”, explicó.