Huenchumilla tras dichos de Chahín por apoyo de la DC al Apruebo: “Jamás sería un tonto útil de la derecha”

El senador Francisco Huenchumilla se refirió a los dichos de Fuad Chahín, quien criticó duramente la decisión de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana (DC) sobre apoyar la opción Apruebo de cara al plebiscito de salida.

El ex constituyente acusó “irregularidades” durante el proceso de votación, asegurando que “una vez más lo que hace el partido es subirse al último vagón de la izquierda, porque lo que buscan es tratar de seguir haciendo méritos a ver si les reparten en algunos carguitos en el gobierno”.

Ante ese sentido, Huenchumilla sostuvo en entrevista con La voz de los que sobran que “votar Rechazo significa volver a la Constitución de Pinochet y darle a la derecha de nuevo el poder de veto para cambiarla. Ellos me piden un certificado de fe y no estoy disponible para eso, no les creo por su historia”.

En la misma línea, el miembro de la Cámara Alta arremetió contra el ex timonel de la falange. “Perdiste, no andes buscando excusas. El triunfo fue contundente”. Además, reiteró que la DC es un partido de “centro-izquierda” y que “jamás sería un tonto útil de la derecha”, haciendo referencia a las recientes declaraciones de Chahín.

El representante de la Región de La Araucanía también tuvo palabras para su compañera de bancada, Ximena Rincón, quien ha manifestado su postura a favor del Rechazo. “Denota una rabia acumulada en sus declaraciones, que está sentida, que no logra aceptar el hecho de haber sido derrotada“, sostuvo.