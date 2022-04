Convencionales aseguran que correo de isapre Colmena “infunde temor” tras normas aprobadas

Durante la jornada de este viernes 22 de abril, la Isapre Colmena envió un correo a sus afiliados y afiliadas para referirse a lo aprobado durante esta semana en el pleno de la Convención Constitucional, luego de llevar a cabo la votación del informe presentado por la Comisión de Derechos Fundamentales.

En ese sentido, es que uno de los incisos aprobados, indica que “toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental“.

Asimismo, es que también se consagra que el Sistema Nacional de Salud “será de carácter universal, público e integrado. Se regirá por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación”.

No obstante, las dudas comenzaron a generarse en la opinión pública y en las autoridades con la temática relacionada a las Isapres, Instituciones de Salud Previsional que son el sistema privado de seguros de salud, y que actualmente está conformado por nueve aseguradoras (seis abiertas y tres cerradas).

Con relación a lo anterior, el inciso que permite la presencia de seguros privados voluntarios, “que no pueden sustituir o duplicar el rol de Estado”, volvió a la comisión de origen para ser nuevamente revisado.

Asimismo, también será analizado en dicha instancia el párrafo rechazado que indica que “los prestadores privados integrados al Sistema Nacional de Salud no podrán perseguir fines de lucro. La ley establecerá los requisitos y procedimientos para su integración y funcionamiento”.

En ese contexto, fue que desde la misma Asociación de Isapres, aseguraron que “se estaría obligando a los más de 3 millones de afiliados y afiliadas a pasar al sistema público, a pesar de “los conocidos problemas que éste (sistema público) tiene para responder a su carga actual, y que derivan en listas de espera que hoy mantienen a más de dos millones de personas aguardando consultas y cirugías”.

Lo anterior, no quedó ahí, y ahora fue el turno de la Isapre Colmena, entidad que entregó a sus afiliados una información catalogada como “sesgada” por los miembros de la CC.

“El nuevo Sistema Nacional de Salud se financiará con rentas generales de la nación y la ley podrá establecer, con este fin, un cobro obligatorio de cotizaciones a empleadores y trabajadores. Lo anterior, significa que la ley podrá determinar que todo o parte de tu cotización de salud (actualmente tu 7%) se destine al financiamiento de este sistema público”, indica el documento.

“Por lo que, si deseas continuar con un seguro de salud privado que te brinde cobertura para atenderte en clínicas y prestadores privados de tu elección, probablemente deberás aportar dos veces: una para financiar de manera obligatoria el sistema público y otra para adquirir el seguro privado que elijas“, añadieron.

“Creemos que todos nuestros afiliados deben seguir teniendo la posibilidad de elegir dónde destinar sus cotizaciones y dónde atender sus necesidades de salud“, sentenciaron.

Sin embargo, lo anterior generó diversas críticas por parte del mundo político, especialmente desde los miembros y miembras del órgano encargado de redactar la nueva carta magna para Chile.

La convencional Bárbara Sepúlveda (PC) señaló que el correo “infunde temor” entre los afiliados con relación al sistema único de salud, calificando como un “abuso” el uso de datos privados de sus clientes para enviarles “opiniones políticas sesgadas por la defensa de sus ganancias”.

Por su parte, el convencional Marco Barraza (PC) aseguró que Colmena envió “información distorsionada y engañosa” con respecto a las normas aprobadas en la CC.

Asimismo, emplazó a la Superintendencia de Salud a “tomar cartas en el asunto”, ya que conforme a sus palabras, “se ocupan datos privados y recursos de los afiliados para acciones políticas de los dueños de la Isapre“.

En tanto, César Valenzuela, constituyente del Colectivo Socialista, dijo en un punto de prensa que es “francamente inaceptable” y de una “bajeza que no tiene nombre” lo señalado por Colmena.

“Además de entrometerse en temáticas políticas, ocupa los recursos destinados a la salud de los chilenos para hacer panfletos engañosos respecto a lo que está haciendo la Convención”, añadió.

Por su parte, el ex ministro de Medio Ambiente del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Marcelo Mena, confirmó que él, “no tiene ningún problema con que su 7% vaya a un sistema público, manifestando que podría complementar su cobertura con un seguro si es que lo necesita.

“Tengo claro que después de cierta edad voy a terminar en ese sistema público porque ya no seré rentable para la Isapre“, remarcó.

Si @isaprecolmena sigue aportillando a la constituyente no tengo problema de cambiarme. No me gusta que la plata que uno paga se use para esos fines.

— Marcelo Mena-Carrasco (@marcelomena) April 22, 2022