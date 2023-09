Inquietud en el Consejo Constitucional: ¿Por qué se dice que podría no haber plebiscito?

Voces de distintos sectores políticos han manifestado su preocupación por el trabajo que lleva a cabo el Consejo Constitucional, de cara al plebiscito del próximo 17 de diciembre.

Una de las últimas críticas al proceso fue de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), quien aseguró que “no existe ese ánimo en el Consejo de tratar de hacer un esfuerzo para tener una Constitución que sea aceptable para todos los sectores”.

En ese sentido, advirtió que “si las cosas siguen así, naturalmente no voy a poner mi capital político para la aprobación de esta nueva Constitución que se discute, que en realidad no es una Constitución”.

Además de la jefa comunal, otras figuras como la ex presidenta Michelle Bachelet o el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, también han cuestionado las enmiendas aprobadas por el órgano redactor.

Bajo este contexto, también surge la incertidumbre sobre un posible fracaso del proceso, incluso se habla sobre la posibilidad de que no hubiese plebiscito para fines de 2023.

¿Por qué no podría haber plebiscito?

El artículo 91 del reglamento del proceso constitucional establece que “una vez terminada la votación de todas las normas que formarán parte de la propuesta de nueva Constitución, la mesa directiva del Consejo Constitucional citará a sesión, no antes de 72 horas, para votar la totalidad del texto, en una única votación, para cuya aprobación se requerirá de los tres quintos de sus integrantes en ejercicio (30 votos)”.

¿Qué ocurre si se rechaza en la votación? Algunas voces al interior del órgano sostienen que, simplemente, no se realizaría el plebiscito porque no habría un texto que se envíe al Presidente de la República y él no podrá llamar sufragar el próximo 17 de diciembre.

Cabe mencionar que esta normativa también está incluida en la Constitución actual, específicamente en el artículo 152 de la reforma constitucional. Un apartado que fue calcado para el reglamento que rige en el Consejo.

¿Qué opinan los consejeros constitucionales?

Hasta el momento, ningún miembro del órgano redactor ha manifestado su intención de voto para esta instancia y sólo se han dedicado a discutir las diferentes iniciativas que podrían estar en la propuesta de Constitución.

Sin embargo, la consejera Karen Araya (PC) señaló que “lo que podría ocurrir, si es que no cuentan con los votos necesarios, pondríamos en riesgo este proceso constitucional“.

“Pero no somos nosotros los que tenemos la mayoría en este proceso constitucional, por lo tanto esa responsabilidad y todo lo que ha ocurrido en este proceso recae en la derecha“, agregó.

Pese a lo anterior, Araya cree que esta posibilidad no ocurrirá y que la ciudadana será quien tendrá la última palabra, además confía en “el comportamiento de Chile Vamos”.

Ivonne Mangelsdorff (RN) en tanto, afirmó que “ponernos ingeniosos y colocarnos en este caso excepcional nos puede conducir a un tremendo error que se va a graficar en una crisis muy profunda”.

“Nadie en este país quiere que la Constitución se rechace y que, efectivamente, no haya plebiscito. Por último que la ciudadanía diga que se rechace”, agregó.

