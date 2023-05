Un voto para… ¿el Gato Volador? Los insólitos mensajes que dejaron en las papeletas de la elección del 7 de mayo

Una nueva jornada eleccionaria fue la que se desarrolló este domingo 7 de mayo. Se trató de un día marcado, entre otras cosas, por el voto obligatorio y los resultados que finalmente posicionaron al Partido Republicano como la lista con mayor cantidad de votos para constituir el Consejo Constitucional.

De esa manera, ya quedaron definidos los 51 ciudadanos y ciudadanas que tendrán la misión de redactar una nueva propuesta de Constitución para el país.

Continuando con un repaso por los resultados, el pacto Unidad para Chile (PS, Frente Amplio, PL y FRVS) obtuvo la segunda mayoría con un 28,57%. Como tercera fuerza aparece la alianza Chile Seguro (conformada por la UDI, Renovación Nacional y Evópoli), con un 21,07%; Todo por Chile (8,96%), Partido de la Gente (5,48%) e independientes (0,50%).

Pero junto con la relevancia de este proceso eleccionario para la conformación del Consejo Constitucional, hubo otros episodios que salieron de la norma e incluso sacaron sonrisas.

Al momento del conteo de votos, hubo ciertas preferencias que quedaron al descubierto y que llamaron la atención. Por ejemplo, hubo quienes marcaron la papeleta con Colo Colo y Wanderers, pese a claramente no estar en las opciones.

Otro nombre particular fue nada más y nada menos que el Gato Volador. Así como se lee, esta canción tuvo al menos un voto en esta jornada. Lo mismo la influencer Naya Fácil, quien compartió en sus redes sociales que sus seguidores la pusieron en el voto.

Si bien son situaciones que causan gracia, cabe mencionar que estos fueron votos anulados por rayar la papeleta o marcar más de una preferencia.

