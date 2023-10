Kast y bajo apoyo al Consejo Constitucional: “No hay ninguna situación que no se pueda revertir”

El ex candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, participó este lunes en el Seminario Económico Security 2023, donde se refirió al bajo apoyo que han arrojado algunas encuestas sobre el Consejo Constitucional, órgano mayoritariamente compuesto por representantes republicanos. “Muchos estarán pensando en cuál es mi posición (…) Yo les quiero decir que con trabajo, con convicción, con honestidad intelectual, lealtad y disciplina, no hay ninguna situación que no se pueda revertir. Esta situación que está viviendo Chile la vamos a revertir”, afirmó.