“Recuperar nuestro querido país”: José Antonio Kast por resultados en elecciones del Consejo Constitucional

Esta noche, y con la mayoría de los votos para definir a los integrantes del próximo Consejo Nacional ya contados, José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, el gran ganador de la jornada, se refirió a los resultados. “No hay nada que celebrar, porque Chile no está bien, los chilenos no están bien”, partió diciendo. En la misma línea, comparó este proceso con el anterior, el que según sus palabras, se habría desarrollado saliendo de un “mal gobierno”. Asimismo, explicó que, tal como hicieron mención en su campaña electoral, el Partido Republicano buscará comenzar “a reconstruir y recuperar nuestro querido país”.