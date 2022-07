Lagos y su postura ante plebiscito: “Vamos a continuar con el debate constitucional a partir del 5 de septiembre”

Aún faltan dos meses para que se lleve a cabo el plebiscito de salida del 4 de septiembre para la nueva Constitución, y apenas la Convención Constitucional (CC) culminó su trabajo tras la redacción de la Carta Magna y su posterior entrega al presidente Gabriel Boric, han sido diferentes las figuras políticas que han manifestado su respaldo a alguna de las opciones que ya generan divisiones: Apruebo o Rechazo.

Una de las voces de las que se tenía mayor expectativa corresponde al ex presidente Ricardo Lagos, quien el pasado martes emitió una carta en la que dejó en entredicho sus lineamientos de cara a estos comicios.

Lo anterior, considerando que su declaración comienza de la siguiente manera: “Chile merece una Constitución que suscite consenso y como ninguno de los dos textos que puedan resultar del plebiscito está en condiciones de lograrlo, el desafío político es continuar con el debate constitucional hasta alcanzar una Constitución que interprete a la mayoría de chilenos y chilenas”.

Producto de esta situación, el ex mandatario fue consultado por La Tercera respecto de su posición frente al plebiscito, en busca de definiciones. Sin embargo, quien se desempeñó como jefe de Estado entre 2000 y 2006 volvió a dejar en la incertidumbre su decisión.

Según dijo al medio citado, “me puse a estudiar detenidamente razones para el Apruebo y razones para el Rechazo y lo que concluyo es que no importa que gane el Apruebo o el Rechazo en esta vuelta porque lo que está claro es que vamos a continuar con el debate constitucional a partir del 5 de septiembre”.

Respecto de su decisión personal, estableció que “como quiera que yo responda, lo único que va a servir es para ahondar que unos u otros tienen razón“.

“El país me conoce, no escabullo los bultos, los enfrento. Pero no lo voy a decir porque quiero que el ciudadano se exprese libremente y porque quiero también que volvamos a poder estar unidos en torno a una única carta que nos interprete a todos”, continuó.

“Hay distintas opciones y no veo por qué me voy a negar a distintas opciones. Son todas abiertas”, señaló Lagos, quien posteriormente fue consultado si es que el voto en blanco también está dentro de sus opciones mencionadas. Ante esto, respondió que “nadie le obliga a marcar el voto a usted”.

En cuanto al proceso constituyente que se desarrolló de la mano de la CC, la ex autoridad indicó que “acá hay una responsabilidad de la Constituyente. Ellos debieron hacer un esfuerzo mucho mayor por entender que no debieron ser tan partisanos, como lo dijo previsoramente el presidente Boric”.

Finalmente, Ricardo Lagos dijo creer “sin duda alguna” en la voluntad de todos, incluyendo a la derecha, para llevar a cabo las reformas necesarias para alzar una Carta Fundamental que “todos reconozcan como propia”.