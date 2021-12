En el marco de su visita a Chile, el líder opositor venezolano Leopoldo López acudió este martes a la Convención Constitucional para reunirse con los representantes de Vamos por Chile. Fue en su llegada al ex Congreso Nacional cuando manifestantes demostraron su descontento por su presencia, lanzándole además huevos que le llegaron tanto a López como al convencional RN Manuel José Ossandón.

Esta es la izquierda totalitaria, intolerante y nada democrática, cualquiera que piense distinto incluso siendo de su sector es atacado para conseguir censurar y acallar las voces distintas

Gran relato de @leopoldolopez

Defendamos nuestra democracia!#VenezuelaLibre pic.twitter.com/QXhuzPZdr0 — Ruth Hurtado🇨🇱 (@ruth_uas) December 7, 2021

Luego de entrar rápidamente al recinto, fue recibido entre aplausos por los convencionales oficialistas pasadas las 14:00 horas de este 7 de diciembre. Según indicó el implicado en un punto de prensa, el fin de esta reunión es exponerle a la convención cómo su proceso constituyente ocurrido hace 20 años en Venezuela “destruyó” el país.

“El proceso constituyente en Venezuela tuvo tremendas consecuencias para nuestro país y fue el inicio del fin de la democracia, y eso es un hecho objetivo y no una opinión”, declaró, apuntando a que en dicho territorio se redactó una nueva Constitución que “cambió la composición de los poderes públicos y que cambió el nombre del país”.

Respecto de la agresión sufrida en su llegada, sostuvo que además le dijeron insultos junto al lanzamiento del huevo, “pero esa intolerancia es la marca de lo que nosotros vivimos y lo vivimos al extremo. Yo he enterrado a hermanos de lucha porque los han asesinado”, aseguró.

Sobre la visita de López a la CC, el convencional de Vamos por Chile Bernardo Fontaine, explicó que “hemos venido a aprender qué es lo que no hay que hacer en un proceso constituyente para que no se caiga en el totalitarismo que cayó Venezuela. Tenemos que aprender todos los chilenos, ahora que estamos próximos a votar, es que tenemos que elegir siempre el camino de la democracia y la libertad y no el camino del populismo y el totalitarismo”, consignó CNN Chile.

Paralelamente, lo ocurrido al líder opositor venezolano en su llegada al recinto de la convención, fue abordado por otros constituyentes a través de redes sociales. Tal fue el caso del también ex subsecretario Arturo Zúñiga, quien tachó la situación como vergonzosa. “La Constitución es la casa de todos, de todos los demócratas, y él sabe muy bien lo que es perder la democracia“, añadió.

Vergonzoso. En mi saludo a @leopoldolopez, le toco su espalda y hay restos de huevo que le lanzaron a su llegada al Congreso. La constitución es la casa de todos, de todos lo demócratas, y él sabe muy bien lo que es perder la democracia.#LaViolenciaSeCondenaVengaDeDondeVenga pic.twitter.com/K5u1WSzv8h — Arturo Zúñiga (@arturozunigaj) December 7, 2021

Asimismo, la convencional y ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, cuestionó la presencia de carteles alusivos a la llegada de López y que aparecieron en distintos puntos del ex Congreso Nacional. Sobre esto, ironizó respecto de las palabras pronunciadas anteriormente por la presidenta de la mesa de la CC, Elisa Loncon, quien descartó que el proceso constituyente vivido en Chile tenga alguna relación con lo que ocurre en Venezuela.

Estos letreros instalados en la Convención ante la llegada de @leopoldolopez Pero noooo, este proceso no tiene nada que ver con lo que ha pasado en Venezuela” dijo @ElisaLoncon https://t.co/j5gaq3KYPR pic.twitter.com/aPv65tkupF — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) December 7, 2021

Dicha aseveración asociada a Loncon, se dio en contexto de una entrevista con el medio anteriormente citado, instancia en la que se refirió a la llegada del líder opositor venezolano a territorio nacional.

Según manifestó, este encuentro “está dentro de la propuesta y dentro del trabajo de los convencionales del Rechazo, entonces tampoco podemos ser ingenuos“.

“Hay un sector de la derecha que siempre ha intentado boicotear el proceso y no nos gustaría que se instrumentalizara esa visita para atacar la Convención Constitucional, porque Chile está viviendo su proceso de acuerdo a su naturaleza, nosotros no tenemos nada que ver con el proceso de Venezuela”, aseveró.