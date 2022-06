Sin la presencia de ex autoridades: Los invitados al salón de honor para la entrega de propuesta constitucional

El próximo 4 de julio, la Convención Constitucional (CC) entregará oficialmente la propuesta constitucional que será sometida a votación en el plebiscito de salida, programado para el 4 de septiembre de 2022.

Desde la mesa directiva del órgano redactor informaron que la ceremonia se desarrollará en el Salón de Honor del Senado, donde estarán presentes los 154 convencionales, el presidente Gabriel Boric y más de 30 invitados especiales.

“El grupo (que recibirá la invitación) es variado, que considera a autoridades, representantes de los poderes del Estado, órganos autónomos, y otros trabajadores que han trabajado codo a codo con la Convención Constitucional”, anunció el vicepresidente de la CC, Gaspar Domínguez, quien enfatizó que “esta lista no incluye a ex autoridades ni ex presidentes”.

De acuerdo a un texto al que tuvo acceso CHV Noticias, diversas figuras del ámbito político y del servicio público fueron convocadas a la actividad que, además de contar con la firma del Ejecutivo, también se suscribirá el decreto que fijará al 4 de septiembre como la fecha del plebiscito de salida.

Dentro de los invitados se encuentran miembros del gabinete del presidente Boric como la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, y el titular de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson. A ellos se suman los presidentes de las cámaras del Congreso: Álvaro Elizalde (Senado) y Raúl Soto (Cámara de Diputados y Diputadas).

Por otra parte, aparecen nombres como el fiscal nacional Jorge Abbott; el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco; y la secretaria relatora del Tricel, Carmen Gloria Valladares, quien ofició la ceremonia de inicio del proceso constituyente.

Revisa la lista completa de invitados: