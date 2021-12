La presidenta de la mesa directiva de la Convención Constitucional, aclaró la polémica relacionada con el supuesto encuentro no concretado con el mandatario Sebastián Piñera. Al respecto, dijo que luego de recibir a Boric y ex jefes de Estado en el órgano, desde el Ejecutivo "se vienen a dar cuenta seguramente que no hicieron algo importante y de ahí que se trata de maquillar una posición".