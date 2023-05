¿Quién es Luis Silva? La primera mayoría nacional en la elección del Consejo Constitucional

Este domingo se realizaron las elecciones para definir quienes compondrán el nuevo Consejo Constitucional y los resultados sorprendieron. El Partido Republicano fue el gran ganador, ya que uno de sus candidatos obtuvo la mayoría de votaciones en la Región Metropolitana: Luis Silva.

Este candidato fue uno de los rostros más visibles en la campaña de la organización política de derecha. Sin embargo, su presencia no es desconocida para nadie. En el proceso constituyente anterior, también lo intentó como candidato, pero no resultó electo, ya que le faltaron menos de 400 votos para alcanzar a Rodrigo Rojas Vade.

¿Quién es Luis Silva?

Silva es abogado de la Universidad Católica y Magíster y Doctor en Derecho por la Universidad de los Andes, misma casa de estudios donde ejerce como profesor de cátedra de derecho constitucional.

Por otra parte, en un punto de prensa realizado en medio del conteo de votos, Luis Silva reconoció que “nosotros siempre hemos querido lo mejor para Chile y por esa razón nunca quisimos un proceso constitucional. Definitivamente no pensamos que fuera el camino para hacerse cargo de las necesidades que el país tiene”.

En la misma línea, comparó este proceso constitucional con el anterior y señaló que “el clima es otro. Hay que preguntarle a los candidatos sobre lo distinto que fue hacer campaña hoy, que hacer campaña en el primer semestre de 2021″.

Asimismo, reconoció que las condiciones del proceso son diferentes, ya que “aquí tenemos unas bases, que si las comparan con las de la Constitución vigente, son prácticamente las mismas“.

Por otro lado, se refirió a su fracasada campaña para formar parte de la antigua Convención Constitucional. “Honestamente, me alegra no haber estado en ese proceso, y Dios sabe porqué hace las cosas. Al final, la derecha, ahí, no pudo hacer nada y, si yo hubiese ganado, no podría estar hoy día”, dijo.