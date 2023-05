Luis Silva expresó “admiración” por Pinochet: “Debe hacerse una lectura un poco más ponderada de su gobierno”

El consejero constitucional Luis Silva declaró en una reciente entrevista sentir admiración por Augusto Pinochet y aseguró que debe hacerse “hacerse una lectura un poco más ponderada de su gobierno“, tras ser consultado sobre su figura.

Las declaraciones tuvieron lugar el pasado domingo en un ciclo de conversaciones organizado por ICARE, estando a cargo de moderar el espacio el periodista y escritor Cristián Warnken, el cual preguntó al abogado sobre su “relación” con el dictador.

En respuesta, el académico que obtuvo la primera mayoría nacional con cerca de 700 mil votos en las elecciones del Consejo Constitucional, aseveró que fue un “gran estadista” y que “definitivamente (fue) un hombre que supo conducir el Estado“.

En esa línea, continuó su argumento afirmando que Pinochet “supo rearmar un Estado que estaba hecho trizas”, pero que su legado se vio empañado debido a que “ocurrieron cosas que él no podía no conocer y que habría, por lo tanto, justificado y son atroces”.

“Obviamente mancha lo que hizo por Chile”, afirmó sobre las violaciones a los Derechos Humanos, aunque hizo hincapié en que “a 50 años desde el ’73 (…) debe hacerse una lectura un poco más ponderada de su gobierno , no simplificar o reducir, con toda la gravedad que tienen, esos 17 años de violaciones a los DD.HH.”.

Finalmente, el militante republicano sostuvo que hay un desafío para las generaciones “como la mía, del ’78, y las que vinieron después, de superar esa lectura dicotómica del gobierno de Pinochet“.

“Tengo una admiración por él como hombre de Estado, (pero) no me declaro pinochetista, porque es una figura histórica y por lo tanto no me voy a casar con una figura histórica”, concluyó.

Encuesta Mori: Un tercio justificó el Golpe

Las declaraciones de Luis Silva ocurren la misma semana en que una encuesta reveló que una importante cantidad de personas aseguraron que hubo suficientes razones para que se originara el Golpe de Estado del 11 de septiembre en 1973.

Así lo reflejó la publicación Barómetro de la Política CERC MORI 1987-2023, quienes publicaron este martes su informe denominado “Chile a la sombra de Pinochet: La opinión pública sobre la ‘Era de Pinochet’ 1973-2023″.

En ese sentido, el 36% de los consultados señaló que los militares “tenían razón” al llevar a cabo el mencionado Golpe de Estado, mientras que un 41% cree lo contrario.

Según consignó MORI, la justificación de este suceso creció 20 puntos porcentuales en 20 años, lo que podría significar que “el pinochetismo parece renacer en medio de la crisis económica, política y social que vive el país”.

