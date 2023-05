"El daño psicológico...": El drama de madre cuidadora para excusarse de ser vocal de mesa

La mañana de este domingo se conoció el caso de Daniela, una madre cuidadora de un niño de 9 años con autismo que fue elegida como vocal de mesa en el Estadio Nacional y que, tras hacer las consultas al Servel para excusarse, le indicaron que debía realizar el proceso presencialmente. Al llegar al local, contó que “fue difícil porque no entendían el procedimiento y tampoco sabían qué hacer, pero fueron muy amables y se contactaron con la Junta Electoral de Macul y tuve que mandar correo con mis datos y credencial de madre cuidadora”, agregando que “me dijeron que no me preocupara y que no me llamarían del Juzgado, y eso ya es un alivio enorme”. Sobre su situación relató que “estoy todo el día con mi hijo, soy mamá 24/7”, acusando problemas con su integración escolar en el Colegio José Toribio Medina de Ñuñoa luego que le quitaran su tutor. “Todos los días las mamás cuidadoras tenemos que sufrir eso y el daño psicológico que nos hace a nosotras, el estrés… no hay apoyo“, cerró.