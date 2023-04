Deportes Magallanes solicita disculpas públicas de Evopoli tras uso de escudo en franja electoral

Esta tarde, el club Deportes Magallanes reaccionó con indignación después de que se ocupara su escudo en la franja electoral para la elección de los consejeros constitucionales, quienes se encargarán de redactar una propuesta de nueva Constitución.

La molestia de los carabeleros se debe a que en el espacio de Evopoli expusieron una historia de ficción de Leonel Messa, un acérrimo hincha de la Academia, quien hace un llamado a los ciudadanos para que se inclinen por su sector político.

“Un genio que siempre juega de local. El apoderado que vela porque la cancha no esté inclinada; que garantiza la transparencia; que no permite que le metan goles; que supervisa vocales. ‘Soy Leonel Messa, hincha de Magallanes y fui convocado para la elección nacional. Los chilenos fuimos apoderados de Messi ¿Cómo no vamos a ser apoderados de mesa?'”, dice el espacio publicitario.

Frente a esta situación, desde la institución del Manojito de claveles se informó, a través de un comunicado que divulgaron en sus redes sociales, el enfado que mantienen por esta sorpresiva aparición.

“Club Magallanes manifiesta su más profunda indignación ante el uso indebido, sin autorización alguna, de nuestro escudo institucional por parte del partido político Evopoli”, comenzaron descargándose.

En la misma línea, argumentaron que “consideramos una torpeza y un acto deliberado que atenta gravemente contra la propiedad de nuestro club y no refleja de manera alguna nuestra identidad apolítica que nuestra institución ha mantenido duante 125 años”.

Asimismo, exigieron a Evopoli que haga el retiro inmediato del escudo en cuestión de su campaña. También, expresaron que la organización política desarrolló su espacio “con una marca de ropa deportiva que no es nuestro socio comercial. A la vez, solicitamos una disculpa pública para con nuestro club y nuestros hinchas“.

