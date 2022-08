“Podemos pensar distinto, pero…”: Marcela Vacarezza por atropello de carreta con caballos a ciclistas

Continúan las repercusiones por los hechos de violencia que se produjeron durante el domingo en el centro de Santiago, donde se registró el atropello de un conductor adherente del Rechazo hacia un grupo de ciclistas que se manifestaban por el Apruebo.

Los diversos incidentes fueron presenciados y denunciados por los asistentes, quienes captaron el momento en que algunas personas fueron arrolladas. De ellos, uno quedó con lesiones y fue derivado a la ex Posta Central.

Horas más tarde, Carabineros detuvo a uno de los involucrados, quien fue llevado a la 1° Comisaría de Santiago y será puesto a disposición de los tribunales de justicia.

Todo esto causó gran revuelo en redes sociales, donde los usuarios que han expresado sus posturas referente al plebiscito del 4 de septiembre también se refirieron a lo sucedido en la capital.

Entre quienes se pronunciaron destaca Marcela Vacarezza, quien expresó su repudio al episodio durante la jornada de ayer.

“Todo mal en la Alameda. No se puede haber llegado a estos límites”, escribió en su cuenta de Twitter la comunicadora que ha reiterado sus críticas al texto elaborado por la Convención Constitucional.

Junto a lo anterior, agregó “podemos pensar distinto, podemos diferir, discutir, pero la violencia no se puede normalizar. No estamos bien”.

— Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) August 28, 2022