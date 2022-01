La nueva presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, hizo un llamado al Congreso Nacional para que se llegue a un pronto acuerdo con relación al proyecto de indulto para las personas que se encuentran en prisión por los presuntos hechos de violencia que se les acusa en el marco del estallido social de octubre de 2019.

“Hay que reconocer que en el estallido social hubo bastante represión y se aplicaron leyes muy estrictas“, dijo la bióloga en entrevista con La Tercera, argumentando la existencia de 306 querellas por Ley de Seguridad del Estado presentadas por el gobierno en contra de los manifestantes.

“Hubo una excesiva aplicación del poder del Estado. Y por supuesto son personas que han sufrido mucho y en muchos casos no hay pruebas; han pasado dos años de su vida en prisión”, afirmó la doctora en Salud Pública.

En ese contexto, según una investigación de Ciper Chile publicada en agosto de 2020, al menos 77 personas se encuentran en prisión preventiva por causas asociadas al estallido social.

Asimismo, según explicó la nueva integrante de la mesa directiva de la CC, a la fecha, varios detenidos han cumplido casi dos años de presidio provisorio a la espera de un juicio por parte del sistema Judicial.

“Que la ley resuelva lo que corresponde, pero gente contra la que no hay pruebas, el sentido común me dice que no debieran estar en prisión“, añadió Quinteros.

Sumado a lo anterior, pidió a los miembros del Senado que aceleren la tramitación del proyecto de indulto que busca beneficiar a los presos de la revuelta. “Aprovecho de extender mi solicitud al Congreso como constituyente, porque pueden lograr un acuerdo y destrabar todo esto. Hay familias que están sufriendo”, aseguró.

Es relevante recordar que María Elisa llegó a la CC representando al distrito 17, siendo parte de la Asamblea Popular por la Dignidad, entidad que tiene como principal demanda el indulto a los presos del estallido.