María Elisa Quinteros fue la mujer que logró el consenso para que la Convención Constitucional, tras una extensa jornada de deliberación, proclamara a sus nuevos líderes de cara a la entrega de la nueva Constitución.

La odontóloga, vegetariana, feminista, especialista en salud pública y oriunda de Talca, reflexionó sobre los objetivos que deberá enfrentar durante los próximos meses a cargo del órgano redactor.

Según Quinteros, la demora en elegir a la sucesora de Elisa Loncon fue “un reflejo de la sociedad muy dañada que no ha tenido espacios de deliberación y de conversación política”.

En conversación con La Tercera, la presidenta de la CC cree que “tenemos la labor de ayudar a sanar. En ese sentido, el no consensuar, el demorarnos, es una dinámica sana de lo que debiera ser la democracia en el país y no verlo como que no podemos ponernos de acuerdo”.

Por otro lado, enfatizó en que “tenemos que trabajar en conjunto, pese a las diferencias políticas o los puntos de vista distintos. La gente está aburrida de peleas, quiere vernos trabajando unidos y unidas”.

En cuanto a la relación que tendrá la nueva mesa directiva con el presidente electo, Gabriel Boric, la líder del órgano constituyente comentó que “cuando hablé con él por teléfono me expresó nuevamente lo de la autonomía y eso para mí es fundamental. Acá el gobierno está al servicio de este poder, en el sentido de lo que establece el Acuerdo por la Paz”.

“Yo no puedo exigirle cosas que no están reguladas por ley, entonces el gobierno tiene que proveernos todo lo que necesitemos para funcionar y ojalá la comunicación sea lo más fluida, rápida, eficiente posible”, añadió la presidenta de la CC.