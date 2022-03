Este miércoles, en el marco de una nueva jornada de trabajo en subcomisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional, se registró una acalorada discusión entre dos integrantes del órgano: Bessy Gallardo y Teresa Marinovic.

Todo comenzó cuando Gallardo se encontraba hablando acerca de la inequidad de género en el acceso a créditos. En ese contexto, la convencional de Chile Vamos le dijo a su compañera que “no sé si estamos viviendo en otra parte, usted viene llegando de Afganistán o qué, pero yo no he visto bancos que prohíban créditos ni carreras que estén prohibidas ni nada por el estilo”.

“¿Si vengo llegando de Afganistán? No, fíjate Teresa, no vengo llegando de Afganistán. No lo conozco. Ahora, claro, entiendo que como tienes un marido que tiene plata, entonces muy probablemente no se te han negado esas cosas”, le respondió la representante del distrito 8.

Marinovic se limitó en ese momento a decir que se trataba de un prejuicio. Sin embargo, Bessy volvió a arremeter y planteó que “si quieres exponer la cuenta bancaria de tu marido no tengo ningún problema, flaca, en serio. De verdad, porque a ti te gusta caricaturizarlo todo, entonces caricaturicemos, pero de cara al país… todos sabemos que te has casado dos veces con dos tipos con plata, amiga. Déjate de caricaturizar, déjate de hacer el ridículo”.

El intercambio entre ambas mujeres rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales, posicionándose el nombre de una de las involucradas en el impasse como una de las principales tendencias en Twitter.

Mira acá la discusión