Marinovic anunció que devolverá sus sueldos obtenidos en 2022 como convencional: “No es un acto de caridad”

Durante una discusión en el Pleno de la Convención Constitucional desarrollado este sábado, Teresa Marinovic anunció que restituirá todos los sueldos obtenidos como integrante del órgano redactor durante el 2022.

“No me equivoco si digo que esta instancia crucial para nuestro país fue utilizada por muchos como plataforma de lobby y trampolín electoral. Las cosas no pasan por casualidad y una sola cosa no alcanza para explicar la situación que enfrenta nuestro país”, señaló la representante del distrito 10.

En ese sentido, invitó a los miembros del pleno a que “cada uno se pregunte qué pondré como ofrenda en el altar de la patria. La crisis es lo suficientemente grave, profunda y extendida, y será imposible salir de ella sin la cooperación de cientos o quizás millones de chilenos”.

“En medio de esta decadencia de las ferias de las vanidades, no puedo dejar de pensar en la clase media y trabajadora. Ellos son la razón por la que estoy aquí y por la que no pienso irme. Esto no es un recurso retórico ni guiño electoral“, agregó.

La convencional constituyente aseveró que “lo que se ha hecho aquí es indiscutiblemente una vergüenza, un agravio contra el sentido común y deberían pedir disculpas no sólo por plagiar la Constitución boliviana, sino que por plagiar un texto menos desarrollado que el nuestro”.

“He tomado la decisión de hacer un acto cívico de restituir a la ciudadanía todos los sueldos que he recibido este año, todos, porque acá no hay nada que justifique el derroche de recursos públicos que se ha hecho en estos meses”, anunció.

Sobre lo mismo, explicó que esta decisión “no es un acto de caridad, es un acto de justicia y quiero invitar a que muchos otros hagan lo mismo“.

