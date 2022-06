Mauricio Daza por invitación a ex presidentes: “Es un tema menor que ha crecido de manera injustificada”

El convencional Mauricio Daza conversó con CHV Noticias y se refirió a la controversia que se ha generado por la invitación a los ex presidentes a la ceremonia de entrega del borrador de propuesta de la nueva Constitución. Si bien en una primera instancia se había desestimado esta posibilidad, durante el jueves se terminó generando la convocatoria. Ante esto, el abogado expresó que “es un tema menor que ha crecido de manera injustificada, a partir de un pésimo manejo político de la mesa de la Convención”. Por otra parte, reflexionó que “acá no hay borrón y cuenta nueva, son cambios importantes. Chile no se crea el año 2022 y la Convención Constitucional es producto de un proceso político que lleva a lo menos 40 años”. Finalmente, destacó que “vamos a llegar dentro del plazo, esto fue muy discutido, mucha gente pensó que era imposible en un año terminar el texto y lo vamos a hacer”.