El mea culpa de Giovanna Grandón tras plebiscito: “No debí ponerme el traje de Pikachú en la hora de colación”

En julio de 2021, la ex convencional desató la polémica después de ingresar al ex Congreso Nacional usando el popular traje. "La gente pensaba que iba a trabajar todos los días con el disfraz, cosa que no era cierta", dijo tras el triunfo del Rechazo.