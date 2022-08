El mensaje con que Mark Ruffalo abordó el proceso constituyente en Chile

Falta poco más de una semana para que se realice el plebiscito de salida por una nueva Constitución. Un escenario electoral que concentra no solo las miradas de quienes habitan el país, sino que además de figuras internacionales que siguen atentamente el proceso constituyente en Chile.

Tal es el caso del actor Mark Ruffalo, conocido -entre otras cosas- por su interpretación de Hulk en las películas de Marvel, o por su personaje de Matt en la cinta Si tuviera 30.

A través de Twitter, la estrella de Hollywood compartió un tuit que hace referencia a esta situación en territorio nacional, junto a la siguiente frase: “Todos los ojos y la esperanza puestos en Chile”.

El post que retuiteó el actor es de Rania Brice, activista y empresaria de origen palestino, quien a su vez compartió un hilo que detalla las materias que abarca el texto constitucional.

Brice, en esta publicación, sostuvo que “el pueblo de Chile está brindando una hoja de ruta para el resto del mundo, y necesitan nuestro apoyo mientras se lleva a cabo esta votación”.

En referencia a este hilo en Twitter que Rania citó, cabe consignar que fue creado el 11 de julio del presente año por el usuario @saaaauuull, justo después de que la Convención Constitucional entregara la propuesta.

Please note, this thread is among the most complete translations of the climate provisions into English yet, so please share widely so people know how serious this really is. On Sep 4th, Chile will vote on this Constitutional proposal, with fierce right wing opposition.

— Saul (@saaaauuull) July 11, 2022