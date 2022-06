Mesa directiva de la CC decidió invitar a ex presidentes a entrega de propuesta de nueva Constitución

El órgano constituyente dio un giro luego de que, inicialmente, comunicara que los ex jefes de Estado no serían invitados por aforo. El acto final que da por terminado su trabajo se llevará a cabo el 4 de julio desde las 10:00 horas en la sede del ex Congreso Nacional en Santiago.