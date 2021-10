En la jornada de este miércoles 26 de octubre, la Secretaría Técnica Provisoria de la Convención Constitucional formuló la propuesta de Cronograma General de Trabajo para los próximos meses.

Esta propuesta considera un trabajo paralelo entre comisiones y presentación de informes y votaciones en el pleno, para las cuales se consideran 12 sesiones en que las comisiones puedan ir haciendo sus presentaciones ante dicha instancia, de acuerdo a como vayan avanzando cada una de ellas.

Según se lee en el documento, esta alternativa ha sido construida pensando en la utilización de todo el plazo de funcionamiento de la Convención Constitucional establecido a partir de la reforma correspondiente, esto es hasta el 5 de julio de 2022, “sin perjuicio de lo cual se contempla una holgura de tiempo para poder hacer frente a alguna eventualidad que requiera alargar algún plazo”.

El contenido del texto se debatirá durante la sesión de este jueves, por lo que es recién una propuesta preliminar, no obstante, existe un punto en particular que no ha existido consenso: La fecha para recibir las iniciativas populares de norma.

Plazos del funcionamiento de la Convención Constitucional

La reforma Constitucional que estableció el proceso constituyente, fijó dos plazos para el funcionamiento de la Convención Constitucional: uno de carácter ordinario de nueve meses que se comienza a contar desde la fecha de instalación de la misma, y el segundo que corresponde a la ampliación del anterior que es de tres meses y que comienza a correr inmediatamente finalizado el anterior, siempre que ello sea solicitado.

La fecha de instalación de la Convención fue el domingo 4 de julio de 2021, por lo que el plazo de nueve meses vence el lunes 4 de abril de 2022.

En caso que sea solicitada la ampliación del plazo, esta comienza a correr el día martes 5 de abril de 2022 y finaliza el día martes 5 de julio de 2022.

Para la elaboración de la propuesta de Cronograma General se ha considerado la utilización de todo el plazo ordinario y, además, de los tres meses que se considera para la ampliación del mismo. Respecto de este último no se considera su utilización completa, sino que la propuesta que se formula deja libre dos semanas ante cualquier eventualidad y, además, poder hacer los ajustes razonables que el Cronograma requiera durante su ejecución.

Cronograma y fechas relevantes

El 8 de noviembre se abre el periodo de recepción de iniciativas

El 6 de enero se cumplirán 60 días de corrido luego de la apertura del envío de iniciativas populares de norma.

Las primeras normas constitucionales en el pleno, podrán ser votadas entre el 11 y el 13 de enero, fecha en la que hay tres sesiones fijadas, una para cada día respectivamente.

Las siguientes votaciones se repetirán con la misma modalidad. En febrero se llevarán a cabo entre el 1 y el 3 de febrero con tres días para las votaciones. Asimismo, el esquema se repetirá en marzo y abril, es decir, habrán un total de 12 sesiones de pleno.

El 20 de marzo se abre el plazo para solicitar la ampliación de 3 meses más, lo que se asume en la confección de este cronograma.

El 20 de abril se votarán las normas que no hayan alcanzado un quórum de 2/3 para las votaciones.

El 27 de abril la Mesa Directiva deberá entregar el proyecto de la nueva carta magna.

Todo el mes de mayo estaría destinado al trabajo de la Comisión de Armonización, que estará encargada de la la coherencia e integridad técnica de las normas.

El segundo domingo de mayo estaría reservado para eventuales plebiscitos dirimentes.

La segunda semana de junio estará destinada para la presentación de indicaciones.

El término del proceso estaría completo el 25 de junio de 2022.

Objetivos del proceso

Objetivo general

Según detalla el documento, el objetivo general que se busca alcanzar es que la Convención Constitucional, antes o al término del plazo de funcionamiento que se le ha establecido, cuente con una propuesta de texto de Nueva Constitución aprobada para que esta, mediante un plebiscito nacional constitucional, sea aprobada o rechazada por la ciudadanía.

Objetivos específicos

Desarrollar un proceso de elaboración de la propuesta del nuevo texto constitucional sea de carácter participativo, en los términos establecidos en los reglamentos de la Convención Constitucional.

Contar con un Cronograma de trabajo que sea eficaz y eficiente para el logro del objetivo general fijado.

Contar con un Cronograma de trabajo que permita el avance progresivo, efectivo del proceso constituyente, considerando la necesaria flexibilidad para hacer frente a posibles eventualidades o imprevistos.

Contar con un Cronograma de trabajo que permita una deliberación y votación informada respecto de las iniciativas constituyentes y de las propuestas de normas constitucionales tanto por las Comisiones como por el Pleno de la Convención Constitucional.

Reacciones

El vicepresidente de la CC, el abogado Jaime Bassa indicó luego de la presentación de la propuesta que “no descarta que hay sectores de la constituyente y del país que esperan que este proceso dure más de 1 año y eso tensiona las conversaciones”.

El convencional del Colectivo Apruebo, representante del distrito 19, Felipe Harboe, manifestó estar en desacuerdo con el planteamiento realizado por la Mesa de la Convención, donde la presidenta de la Convención, Elisa Loncon, junto al vicepresidente Jaime Bassa confirmaron la prórroga en un punto de prensa.

“Tenemos un mandato, lo ideal sería terminarlo en tiempo y forma”, así lo expresó el ex parlamentario del PPD. Asimismo, señaló que “ahora, si durante el desarrollo de la discusión nos damos cuenta que va a ser un tiempo insuficiente bueno, habrá que usar la prórroga. Pero partir ya diciendo que se va a usar la prórroga, no me parece que sea un incentivo a el trabajo que tenemos que realizar”.

Desde Vamos por Chile, la constituyente Marcela Cubillos indicó que sería lógico que el cronograma se ajuste a lo que es el periodo inicial de los nueves meses y que si no se alcanza ahí se podría utilizar el derecho a prórroga.

“Estar ya pensando antes de partir el trabajo en la prórroga y dando por hecho que sí se aprueba, me parece que es una manera de conducir que es bastante coherente con lo que han sido estos meses“, complementó.

