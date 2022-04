Luis Mesina, vocero de No+AFP, salió al paso este viernes de los dichos del convencional Bernardo Fontaine (independiente con cupo de RN), los que fueron difundidos durante el jueves y que han molestado al interior de la Convención Constitucional (CC).

De acuerdo al economista, “los trabajadores ya no serán más dueños de sus ahorros previsionales”, declaró en LUN, luego de que la Comisión de Derechos Fundamentales del órgano encargado de redactar la nueva Constitución aprobara una norma impulsada por el movimiento y que aún debe recorrer un largo camino antes de ser pasada al borrado del documento final, el que deberá ser votado por la ciudadanía. Palabras que también fueron refutados por sus pares de la CC.

Al respecto, Mesina criticó al convencional electo por el distrito 11 y explicó en Contigo en la Mañana de Chilevisión que “lo que ha hecho la Convención es restituir y consagrar en la Constitución el derecho a la seguridad social y que sea administrada por organismos públicos independientes del gobierno de turno, nos interesa dejar garantizado eso”.

Lee también: “Es mentira”: Convencionales critican a Bernardo Fontaine tras dichos sobre propiedad de fondos de AFP

En la misma línea, apuntó que “jamás hemos sido partidarios de la expropiación de los ahorros previsionales porque no usamos esas categorías nacionalización o expropiación”.

Asimismo, el vocero de la coordinadora reiteró que “la seguridad social lo que consagra es un derecho, de forma tal de asistir al sujeto humano desde que nace hasta que muere”.

“Se han dicho muchas cosas, pero lo que no se dice permanentemente es que no queremos construir un sistema para dejar tranquilo a cual o tal personaje, sino construir un sistema que de garantías a la gran mayoría de quienes viven este país y eso no se ha hecho en 41 años con el sistema de capitalización individual que defiende y promueve el señor Fontaine”, concluyó.

Por otra parte, Fontaine se defendió sosteniendo que si bien “el sistema de reparto es legítimo”, la demografía nacional no lo sostendría, por lo que se debería apostar por “un sistema donde haya capitalización individual” y “al mismo tengamos una solidaridad provista por el Estado mucho más generosa”.

“Nadie está por mantener el sistema actual tal como está”, expresó.