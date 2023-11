Bachelet advirtió que derechos de las mujeres “corren riesgo” con propuesta constitucional

La ex presidenta Michelle Bachelet volvió a criticar la propuesta del Consejo Constitucional, la que será sometida a plebiscito el próximo 17 de diciembre, asegurando que es un “retroceso” para los derechos de las mujeres.

En el lanzamiento del 4° monitoreo de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres causales, en la Universidad de Chile, Bachelet sostuvo que “este derecho adquirido por las mujeres ahora corre riesgo con el nuevo texto constitucional“.

“La despenalización del aborto en tres causales podría ser declarada inconstitucional y así lo hemos escuchado por parte de algunos personeros del Partido Republicano y Chile Vamos”, agregó.

En ese sentido, la ex mandataria afirmó que “la norma que establece que la ley protege la vida de quién está por nacer, la mayoría de la gente no sabe la diferencia entre el ‘quien’ y el ‘que’, el ‘quien’ habla de personas y entonces tiene otro contenido, y por la que establece que el niño es todo ser humano menor de 18 años. Estas normas son peligrosas, ponen en riesgo un derecho“.

“Las mujeres no podemos permitir un retroceso así de nuestros derechos, no podemos volver atrás, no podemos arriesgar un derecho que tanto nos costó conseguir”, apuntó.

Bachelet y su postura “En Contra”

A mediados de noviembre, Michelle Bachelet manifestó su postura en contra de la propuesta constitucional que se votará el 17 de diciembre.

En ese entonces, la ex mandataria ya hablaba de que el texto podría significar una limitación de los derechos de las mujeres.

“Esta propuesta pone un límite a lo que muchas mujeres han impulsado por décadas; una verdadera protección estatal, y un debate amplio sobre temas críticos tales como la igualdad salarial, los derechos reproductivos, la participación igualitaria. Debemos ir más allá, ampliando estos derechos, no limitándolos”, expresó mediante un video.

Asimismo, sostuvo que “esta propuesta no nos une como país. He conversado con mucha gente, tanto ciudadanos como expertos, y todos reconocen los riesgos y peligros de este texto“.

Síguenos en