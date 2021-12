La ex presidenta Michelle Bachelet llegó esta mañana a la sede del ex Congreso Nacional para exponer en la Convención Constitucional, en el marco de las visitas de ex mandatarios al hemiciclo.

El martes fue el turno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos, quienes participaron de órgano para entregar su mirada respecto a diversos temas que están siendo discutidos en el mencionado órgano.

Cerca de las 9:30 fue la hora en que la actual Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU llegó al recinto, donde fue recibida por diversos constituyentes, entre los que estaba el vicepresidente actual Jaime Bassa.

Lee también: Convención desmiente fake news sobre supuesta intención de prohibir la exportación de frutas

Entre los temas a exponer por Bachelet en la Comisión de Sistema Político, se espera que trate sobre cuál es el sistema ideal para el país y si éste debería ser presidencial, semi-presidencial o parlamentario.

Ante esto, rápidamente sostuvo que “no me corresponder dar una opinión”, sino que más bien explicaría los alcances de cada uno de ellos.

En tanto, los convencionales también aspiran a que la ex presidenta de la nación se refiera al mismo sistema parlamentario, ya que algunos han planteado en que se debe cambiar a uno unicameral.

Revisa la exposición en vivo aquí: