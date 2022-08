Michelle Bachelet justificó su respaldo al Apruebo para el plebiscito: “Significará avanzar”

No es una sorpresa que la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se inclina por la opción Apruebo de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre. Sin embargo, ahora la ex presidenta de Chile dio a conocer brevemente uno de los motivos de su preferencia, asegurando que “votaré por la aprobación de la nueva Constitución, porque creo que eso significará avanzar en la situación de mi país”. Asimismo, la ex mandataria señaló que su derecho a sufragio lo ejercerá en el extranjero, precisamente en Ginebra, Suiza.