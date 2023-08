Bachelet destapó llamada de Piñera para retomar su proceso constituyente en el estallido social: “Le dije que no”

Por primera vez desde el inicio de este nuevo proceso, la ex presidenta Michelle Bachelet pudo exponer ante el Consejo Constitucional para abordar, entre otras cosas, su propia experiencia en la otrora iniciativa constitucional que impulsó en las postrimerías de su segundo gobierno (2014-2018).

En dicho contexto, la ex Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU dio a conocer un suceso crucial que ocurrió durante el estallido social en octubre de 2019, asegurando que recibió un llamado del ex mandatario Sebastián Piñera.

La ex jefa de Estado expuso que el proceso constitucional que lideró en 2017 y que involucró a casi 300 mil personas, tenía el objetivo de explicar primeramente algunos conceptos claves vinculados a la Carta Magna.

“Lo que nosotros hicimos fue explicarle a la gente qué era materia constitucional y qué no, porque la gente tendía a que todos los temas que le preocupaban a ellos, incluirlos en estas discusiones”, señaló en su exposición.

Con este propósito, “hicimos un proceso de aprendizaje, además sacamos un librito que era muy simpático que se le entregaba a los niños en el colegio para que lo llevaran a casa y lo comentaran en la cena”, dijo.

Este texto, ahondó, explicaba “qué era igualdad, libertad, los valores y principios que debían estar reflejados en una Constitución que pudiera hacerse con todo”.

La llamada de Sebastián Piñera

La ex pmandataria sostuvo que en medio del estallido social registrado en Chile desde el 18 de octubre de 2019, recibió un llamado del entonces presidente Sebastián Piñera.

“El presidente Piñera, cuando estaba el tema del estallido, me llamó y me preguntó que él estaba pensando en retomarlo (el proyecto constitucional iniciado por Bachelet), y yo le dije que no, que ese era otro momento político, era otro modelo, y eso no resuelve el problema, no vaya por ahí”, contó.

“Si hubiera salido el proyecto de ley a lo mejor no hubieran pasado un montón de cosas, pero ya había pasado aquello”, agregó en medio de algunas risas de los presentes.

Frente a esta situación, la ex presidenta enfatizó en que el Consejo Constitucional posee un “desafío gigante, porque ya hay gente que sin conocer siquiera lo que va a salir, dicen que van a votar en contra”.

“Ustedes van a tener que colocarse en el rol de pensar que (…) no sería una buena señal el que no fuesen capaces de ponerse de acuerdo o que sacaran una Constitución con ideas que no representan a todos”, sentenció.

