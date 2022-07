Militantes DC piden sancionar a Frei, Rincón, Walker y Chahín por manifestar su apoyo al Rechazo

Roberto Alvarado y Guido Iturriaga, dos militantes de la Democracia Cristiana (DC), denunciaron ante el Tribunal Supremo del partido a quienes optaron por apoyar el Rechazo en el plebiscito de salida, contrario a lo acordado por la Junta Nacional de la colectividad. Los firmantes solicitan la expulsión de la falange para el ex presidente Eduardo Frei, el ex constituyente Fuad Chahín y los senadores Ximena Rincón y Matías Walker. “Estas acciones contradicen el voto político aprobado y lo acordado en Junta, esta conducta contumaz desafía y daña nuestra institucionalidad partidaria, la credibilidad política de la DC ha sido lesionada enormemente y no es posible mantenerse al margen, ignorando este tipo de acciones”, acusaron en la carta dada a conocer este miércoles.