Ministra Tohá lanzó dardo al sector que respaldó el A Favor: “No vi mucho tono autocrítico”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió este lunes al triunfo del En Contra en el plebiscito del 17 de diciembre y envió un mensaje a los sectores de oposición que respaldaron la derrotada opción A Favor: “Yo no vi mucho tono autocrítico”.

La titular de la cartera indicó que “como gobierno no vamos a promover una lectura complaciente de este resultado, porque además ratifica algo que ya hace un rato la ciudadanía siente y es que el esfuerzo que se hizo a través del proceso constitucional de arribar a un texto de acuerdo para una Constitución para el futuro de Chile no dio el resultado esperado”.

En conversación con radio Cooperativa, Tohá señaló que el resultado del plebiscito “es un llamado de atención”: “Hay que escuchar bien y no tener lecturas convenientes es el primer paso”.

En esa línea, la ministra fue consultada por los esfuerzos para lograr acuerdos con la derecha, ante lo que respondió que “es responsabilidad de todos”.

“Los acuerdos y desacuerdos los tienen personas, actores políticos, que hoy están avisados de una ciudadanía que realmente tiene un hastío con la forma en que hemos dado vuelta en círculo”, recalcó.

Finalmente, expresó que “a veces en los discursos hay muchas cosas que no se dicen. Ayer yo no vi mucho tono autocrítico en el sector que enfrentó una derrota. Pero creo que la autocrítica hay que hacerla, aunque no sea pública en un primer momento, como nosotros también la hicimos en el plebiscito anterior, para leer qué es lo que pasó”.

