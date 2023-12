Ministra Tohá votó con mascarilla tras contagiarse de Covid-19: “Los doctores me autorizaron”

Cerca de las 17:30 horas la Ministra del Interior, Carolina Tohá llegó a votar a Estación Mapocho en el marco del Plebiscito Constitucional 2023.

A sólo días de concretarse las votaciones, la secretaria de Estado confirmó su contagio por Covid-19, por lo que llegó a su mesa de votación utilizando una mascarilla como medida de resguardo.

En cuanto su estado de salud, Tohá especificó que: “De salud me siento muy bien, aparte del primer día que tuve algunos síntomas y ahora no tengo ninguno prácticamente. Los doctores me autorizaron a votar y portar la mascarilla obviamente por precaución“.

Sin embargo, también se refirió al proceso electoral que se mantuvo en curso esta jornada: “El proceso ha estado andando durante todo el día de manera muy ordenada, los datos preliminares muestran una buena participación, pero no podemos todavía hacer evaluaciones hasta que no termine la jornada”.

“Es importante decir que en este proceso, en distintos momentos de votación, con distintos resultados, algunos han estado contentos otros han estado tristes, pero siempre las personas han respondido de una forma muy responsable, muy cívica y el proceso electoral ha sido ordenado“, complementó.

Jaime Mañalich: “No hay motivo para que no concurra a votar”

Sin embargo, horas antes el ex ministro de Salud del gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, respaldó la asistencia de la ministra Tohá a votar a través de sus redes sociales.

“Hablando en serio, no hay motivo para que la Ministra Tohá no concurra a votar, a 5 días del inicio de los síntomas de Covid”, expresó en X.

