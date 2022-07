Acusan invitación “engañosa”: Mirko Macari y Cristián Valdivieso se desmarcan de video que apunta a la CC

Este sábado se presentó el primer tráiler de un documental titulado “La desilusión”, el cual reflexiona sobre el proceso constituyente y el concepto de “la casa de todos” en la nueva Constitución.

El registro fue ampliamente compartido por movimientos a favor de la opción Rechazo en el plebiscito de salida y figuras políticas como la convencional constituyente Marcela Cubillos (UDI).

En el adelanto del material producido por Saca la voz aparecen figuras como el abogado Rodrigo Arellano, el sociólogo Ernesto Ottone, el ex diputado Pepe Auth, el otrora senador de la DC, Ignacio Walker, el periodista Mirko Macari y el psicólogo y fundador de Criteria Research, Cristián Valdivieso, entre otros.

Sin embargo, los dos últimos salieron al paso de la pieza audiovisual y se desmarcaron inmediatamente del contenido. Por una parte, Macari indicó a través de su cuenta de Twitter que “anda circulando un video por WhatsApp con fragmento de una entrevista que me pidieron para ‘un documental’ sobre proceso constituyente”.

“La pieza no tiene nada de tal y es solo proselitismo del Rechazo, aunque no se menciona directamente. Jamás se me informaron esos fines. Yo Apruebo”, agregó.

En la misma línea, Valdivieso sostuvo que también fue contactado por “un medio ciudadano que entrevistaría a analistas sobre el proceso social y político”. Al respecto, aseguró que “no me dijeron que era para campaña del Rechazo”.

“No hay cuña mía en todo el documental en favor del Rechazo. Mi decisión la haré pública en su momento. Dado el cariz que tomó el documental al que me invitaron engañosamente, pediré formalmente que eliminen mi participación reservándome las acciones legales que estime pertinente”, añadió.

Posteriormente, Macari afirmó que para este documental fue contactado por Sergio Paz, cronista y autor de los libros Stgo. Bizarro y Demasiado Joven: Una biografía de Felipe Camiroaga.

“Lo conozco desde hace muchos años y lo considero un gran cronista (leí su libro de Camiroaga). Ahora me dice que el foco no es el Rechazo, sino la desilusión. Le informé que no estoy desilusionado de nada desde el viejo pascuero“, añadió.